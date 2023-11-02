Konut Kiralamada Yeni Dönem! Kurala Uymayana 1 Milyon Lira Ceza

Günlük konut kiralamada yeni dönem başlıyor. Konutunu 100 günden az süre ile kiraya vermek isteyen mülk sahipleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Turizm konutu" ruhsatı alması şartı getirildi. Kanun resmi gazetede yayımlandı. Konutunu turizm amaçlı kiraya vermek isteyen mülk sahipleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin alacak.

Kat mülkiyetine sahip konut ve sitelerde evini kiraya vermek isteyen mülk sahibi bakanlığa başvurmadan önce diğer kat sahiplerinden izin alması gerekecek. İzin almayıp kiraya verirse cezai işlem uygulanacak. Örneğin 10 katlı bir binadaki daire için günlük kiralama izin belgesi olmadan, evi günlük kiraya veren emlak danışmanları ve aracılar da kanun kapsamında 100 bin lira para cezası ödeyecek.

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin hükümler 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.