Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan belediye başkanlarına çağrı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye başkanlarına çağrıda bulundu. Altay, "Sadece belediyecilik yapın, polemikler ve siyasi hedeflerinize şehirleri feda etmeyin." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan belediye başkanlarına çağrı
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taşbina'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Türkiye'de belediye başkanlarının, belediyecilik haricinde her şeyi konuşur hale geldiğini belirten Uğur İbrahim Altay, "Belediye başkanının gündemi şehir olmazsa, belediyenin gündemi de şehir olmaz. Belediye başkanlarımız konserlerle anılıyor hale geldi. Son günlerde belediye başkanlarımız nerede bir polemik konusu varsa oraya gidip adeta bundan bir siyasi popülarite oluşturmaya çalışıyorlar. Belediye başkanlığı kariyer planlaması yapılacak bir makam değil, belediye başkanlığı kişisel PR yapılacak bir makam değil. Belediye başkanlığı hizmet üretilecek bir makam. Belediye başkanlarımıza asıl gündemlerine dönmelerini öneriyorum, tavsiye ediyorum hatta uyarıyorum. Bizim işimiz polemik üretmek değil. Türkiye'deki büyük şehirler sadece konserlerle anılıyorsa burada bir problem var demektir. Kaynaklarınızın büyük bir kısmını buraya aktarıyorsanız burada büyük bir problem var demektir. 2021 yılından 2024 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesinin organizasyon ve konser bütçesi 5 milyar TL. Maalesef belediyecilik konuşamıyoruz, maalesef derin bir polemik içerisindeyiz. Konya'ya kişi başı 100 lira gelirken İstanbul'a 150 lira gidiyor, İzmir'e 150 lira gidiyor, Ankara'ya 145 lira gidiyor. 5 yıl boyunca engelleniyoruz. 10 ay oldu seçimler yapılalı, meclisler de artık sizde. Peki 5 yıl boyunca yapacağınıza dair vaadettiğiniz deprem hazırlığıyla ilgili ne yaptınız? Sosyal konutlarla ilgili ne yaptınız? Sosyal desteklerle ilgili ne yaptınız? Ama öyle bir ortam oluşturuyorlar ki bunu asla konuşamıyoruz. Onun için ben belediye başkanlarımızı belediyecilik masasına davet ediyorum. Gelin, şehircilik konuşalım. Gelin, iklim değişikliğinin etkilerini, şehirlerimizdeki olumsuz yansımalarının ne olacağını konuşalım. Gelin, '2030 sürdürülebilir kalkınma amaçlarında dünya ile birlikte şehirlerimiz nerede?' onu konuşalım. 'Depreme hazırlık kentsel dönüşüm konusunda ne yapıyoruz?' onu konuşalım." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'dan belediye başkanlarına çağrı - Resim : 1

Uğur İbrahim Altay, kayyım gündemi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Altay, "Seçilmiş insanların da sınırsız bir özgürlüğünün olmadığını herkes bilmeli. 'Ben seçildim, bundan sonra her şeyi yapmakta özgürüm, terörle iltisaklı olabilirim, teröre kaynak aktarabilirim, terörün finansmanını sağlayabilirim, teröre fayda sağlayacak şeyler söyleyebilirim' derseniz, buna dünyanın hiçbir yerinde kimse izin vermez. 85 milyonun vergilerinden toplanan paylarla oluşturduğumuz belediye bütçesini iş ve hizmet üretmek konusunda kullanmak zorundayız. Niye İzmir'de bir belediyeye kayyım atanmadı bugüne kadar? Hepimiz bunu kendimize bir soralım. 2004 yılından itibaren İzmir'deki belediyelerin hepsi CHP tarafından yönetiliyor. Niye İzmir'de kayyım atanmadı? Niye Esenyurt'ta kayyım atanıyor? Bunu seçim öncesinden başlayarak sorgulamak gerekir. Seçimden önce çeşitli pazarlıklar, seçim sırasında söylenen sözler, kazandıktan sonra ifade edilen işler ve bunun sonunda ortaya çıkan durum. Buradan da 'Mağduruz ve Türkiye'de demokrasi yok' deniliyor. Kimse kusura bakmasın, dünyanın hiçbir yerinde kimse, sadece Türkiye tarafından değil Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü kabul edilen bir yapıya destek olmanızı belediye başkanlığı makamı üzerinden yapmanıza imkan vermez. Türkiye de buna asla izin vermiyor. Tabi arkadaşların derdini anlıyoruz, verdikleri sözleri yerine getirmekle ilgili bir çabaları olmadığı için belediyecilik konuşulmasını istemiyorlar. Belediyecilikle ilgili bir gündem olsun istemiyorlar. Onun için sürekli bir polemik derdindeler, sürekli başka işlerle uğraşıyorlar. Lütfen masaya gelin, belediyecilik konuşalım. Lütfen şehirlerimizin geleceğini inşa etmek için aldığımız büyük sorumluluğun farkına vararak hareket edelim." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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