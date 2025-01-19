Köpek saldırısında hayatını kaybeden küçük kız için 2 bakandan açıklama!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de 12 yaşındaki Eslem Teker’in köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesiyle ilgili Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sude İnak Sude İnak
Köpek saldırısında hayatını kaybeden küçük kız için 2 bakandan açıklama!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari Yüksekova'da 12 yaşındaki Eslem Teker’in sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Hakkari Yüksekova ilçemiz İpek Yolu üzerindeki boş arazide sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 12 yaşındaki kızımız Eslem Teker’in tarifsiz acısını yaşıyoruz. Olayla ilgili Bakanlığımız tarafından derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Eslem evladımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi. 

BAKAN YUMAKLI: HESABINI ADALET KARŞISINDA VERECEKLER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, şunları dile getirdi:

"Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu. Ancak kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu, maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini karalılıkla sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır."

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