Köprü ve otoyol zammı iddialarına resmi yanıt geldi

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 1 Temmuz'dan itibaren köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapılacağı iddialarının doğru olmadığını belirtti. Yazılı açıklamanın detayları şu şekilde...

1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapılacağına dair sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), konu hakkında açıklama yaptı.

DMM’nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerine zam" başlıklı haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

DMM'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarından, "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listeleri doğru değildir. Bahse konu paylaşımların aksine, "1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde" herhangi bir güncelleme yapılmamıştır. 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren uygulanan geçiş ücretleri, Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde kamuoyuna açık bir şekilde yer almaktadır.”