Korkunç kaza: Motosiklet ile minibüs çarpıştı, 1 ölü

Uşak’ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şehit İsmail Çetin Caddesi üzerinde Kazım Kozak (26) yönetimindeki motosiklet, Birinci Dolunay Sokak’tan caddeye çıkan minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsü Kozak, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Kozak’ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Minibüs sürücüsü S.K. (32), gözaltına alınarak ifadeye alındı.

Kazanın anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin minibüsle çarpması ve kazanın ardından minibüs sürücüsünün aracından inerek yaralı sürücünün yanına koştuğu anlar yer aldı.