Korkunç yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Yalova’nın İsmetpaşa Mahallesi’nde bir evde çıkan yangında MS hastası yatalak bir kadın yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Korkunç yangın: 1 kişi hayatını kaybetti
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Yalova’nın İsmetpaşa Mahallesi Ömür Sokak’taki 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Ancak evin odasında Ümmügül Göcük (54) isimli kadının cansız bedeni bulundu.

YATALAK VE MS HASTASIYDI

MS hastası olduğu ve yatalak durumda bulunduğu öğrenilen Ümmügül Göcük’ün, yangın sırasında evde yalnız olduğu belirtildi. Olay yerine gelen savcı ve inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Göcük’ün cenazesi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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