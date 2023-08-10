KPPS şartı yok! İŞKUR tirink 11.400 TL maaşlı alımları başladı! İşte şartları...

İŞKUR, iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Her gün güncellenen iş ilanlarıyla vatandaşların karşısına çıkan İŞKUR, sağlık sektöründe faaliyet gösteren hastanelerde hasta danışmanlığı yapacak personel alımı yapacağını duyurdu. Bu pozisyon için en az 11.402 TL maaş verileceği belirtildi. Bu ilanlar, hem iş arayan vatandaşlar hem de sağlık sektöründe çalışmak isteyenler için büyük bir şans olarak görülüyor.

İŞKUR'DAN İŞ İLANI GELDİ Mİ?

Sağlık sektörü, pandemi sonrası dönemde hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak hem de genç istihdamını desteklemek için yeni personel alımları yapıyor. Sağlık alanında eğitim almış olanlar, kendilerine uygun iş fırsatlarını kaçırmamak için güncel ilanları takip ediyorlar. Bu kapsamda, hastaneler, bünyelerine katacakları yeni personeller için çeşitli pozisyonlarda ilanlar yayınlıyorlar. Sağlık sektörü, hem sağlık profesyonellerine yeni kariyer imkanları sunuyor hem de sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltmeyi amaçlıyor. İŞKUR’un ebe, şoför, hemşire, hasta danışmanı gibi pozisyonlarda alım yapacağı ilanı, hem istihdam sorununa çözüm oluyor hem de kalifiye personel ihtiyacını gideriyor.

İŞKUR'UN ARADIĞI ŞARTLAR NELER?

Başvuru yapmak isteyen adayların belli şartları taşıması gerekiyor. Bu şartlar şunlardır: