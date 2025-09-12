Kremlin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu
Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin durdurulduğunu açıkladı.
Rusya ve Belarus’un Cuma günü başlattığı “Zapad” adlı ortak askeri tatbikat, Avrupa ülkelerinde endişelere yol açtı. Kremlin ise bu tepkilerin “aşırı duygusallık” ve “Rusya’ya yönelik düşmanlıktan” kaynaklandığını savundu.
PESKOV: RUSYA TEHDİT OLUŞTURMUYOR
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Batı Avrupa ülkelerinin “duygusal bir aşırı yüklenme” yaşadığını belirterek, “Rusya onlara herhangi bir tehdit oluşturmuyor” ifadelerini kullandı.
TATBİKAT NATO SINIRINDA
Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, tatbikatların hem Rusya hem Belarus topraklarında, ayrıca Baltık ve Barents denizlerinde yürütüldüğünü duyurdu.