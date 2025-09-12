İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın karanlık bağlantıları ortaya çıktı! Telefon ve bilgisayar kayıtları şok etti

İzmir’in Balçova ilçesinde 2 polisin şehit olduğu hain saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Karakola baskın düzenleyen 16 yaşındaki saldırgan E.B.’nin cep telefonu ve bilgisayar kayıtları incelendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın karanlık bağlantıları ortaya çıktı! Telefon ve bilgisayar kayıtları şok etti
Yayınlanma:

Yapılan incelemelerde, saldırganın sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, saldırı videoları izlediği ve DEAŞ’ın ideolojisini benimsediği belirlendi.

SALDIRIYI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞ

Elde edilen bulgulara göre E.B., internette izlediği el yapımı patlayıcı hazırlama videolarından etkilenerek “torpil” kullanarak patlayıcılar yaptı ve bunları saldırı öncesinde denedi. Ayrıca saldırıyı gerçekleştireceğine dair sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunduğu da ortaya çıktı.

Şu ana kadar saldırının bir terör örgütünden alınan doğrudan talimatla gerçekleştirildiğine dair herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

“BEN 16 YAŞIMI GÖREMEYECEĞİM”

E.B.’nin akran zorbalığına uğradığı için okulların açıldığı günü özellikle saldırı için seçtiği, yakın çevresine “Ben 16 yaşımı göremeyeceğim” dediği öğrenildi. Ayrıca saldırı öncesi gece kulüpleri ve kalabalık alanlarda keşif yaptığı, son olarak da sokağında bulunan polis merkezini hedef aldığı ifade edildi.

AİLE GEÇMİŞİ VE KORUMA KARARI

Soruşturma kapsamında, şüphelinin babası N.B.’nin uzun yıllardır av merakı olduğu, ruhsatlı iki tüfeğinin bulunduğu ve oğlunu küçük yaşlardan itibaren ava götürerek silah kullanmayı öğrettiği tespit edildi.

Lise öğrencisi olan E.B.’nin yaklaşık bir yıldır içine kapanarak radikal içeriklere yöneldiği, ailesi ve çevresinin bu durumu fark ettiği ancak resmi makamlara başvuruda bulunmadığı belirlendi.

Saldırganın hastanedeki tedavisi devam ederken, 2 yaşındaki kız kardeşi devlet koruması altına alındı.

Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyorHafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyorYurt
Can Holding soruşturması derinleşiyor: 10 gözaltı kararı, patronlar aranıyorCan Holding soruşturması derinleşiyor: 10 gözaltı kararı, patronlar aranıyorGündem
izmir çatışma şehit
Günün Manşetleri
Aylık gelirini ve yüksek lisansını açıkladı
Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu
İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın karanlık bağlantıları
Can Holding soruşturması derinleşiyor
Müdürün telefonundan çıkanlar kan dondurdu
"İsrail’e karşı güçlü kararlar alınmalı"
Ankara ve 14 ilde eş zamanlı operasyon
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu
Lojistik deposu alevlere teslim oldu
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
Çok Okunanlar
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar?
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor
Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?
İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın karanlık bağlantıları İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın karanlık bağlantıları