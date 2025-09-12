İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın karanlık bağlantıları ortaya çıktı! Telefon ve bilgisayar kayıtları şok etti

Yapılan incelemelerde, saldırganın sosyal medyada çeşitli terör örgütleriyle bağlantılı hesapları takip ettiği, saldırı videoları izlediği ve DEAŞ’ın ideolojisini benimsediği belirlendi.

SALDIRIYI SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞ

Elde edilen bulgulara göre E.B., internette izlediği el yapımı patlayıcı hazırlama videolarından etkilenerek “torpil” kullanarak patlayıcılar yaptı ve bunları saldırı öncesinde denedi. Ayrıca saldırıyı gerçekleştireceğine dair sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunduğu da ortaya çıktı.

Şu ana kadar saldırının bir terör örgütünden alınan doğrudan talimatla gerçekleştirildiğine dair herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

“BEN 16 YAŞIMI GÖREMEYECEĞİM”

E.B.’nin akran zorbalığına uğradığı için okulların açıldığı günü özellikle saldırı için seçtiği, yakın çevresine “Ben 16 yaşımı göremeyeceğim” dediği öğrenildi. Ayrıca saldırı öncesi gece kulüpleri ve kalabalık alanlarda keşif yaptığı, son olarak da sokağında bulunan polis merkezini hedef aldığı ifade edildi.

AİLE GEÇMİŞİ VE KORUMA KARARI

Soruşturma kapsamında, şüphelinin babası N.B.’nin uzun yıllardır av merakı olduğu, ruhsatlı iki tüfeğinin bulunduğu ve oğlunu küçük yaşlardan itibaren ava götürerek silah kullanmayı öğrettiği tespit edildi.

Lise öğrencisi olan E.B.’nin yaklaşık bir yıldır içine kapanarak radikal içeriklere yöneldiği, ailesi ve çevresinin bu durumu fark ettiği ancak resmi makamlara başvuruda bulunmadığı belirlendi.

Saldırganın hastanedeki tedavisi devam ederken, 2 yaşındaki kız kardeşi devlet koruması altına alındı.