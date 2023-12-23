"Kubilay Olmak Vatanseverliktir"

Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki ölümlerinin 93. yıl dönümünde İzmir Menemen'de anıldı. Törende konuşan Topçu Üsteğmen İbrahim Çilci, "Kubilay olmak gerekirse Cumhuriyet için başını vermek ama asla boyun eğmemektir" dedi.

"Kubilay Olmak Vatanseverliktir"

Devrim şehidi Kubilay 93. ölüm yıl dönümünde anıldı. İzmir'de yurttaşlar Yıldıztepe'deki Kubilay Şehitliği'nde bir araya geldi.

Anıta çelenk konuldu. İstiklal Marşı okundu, tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Törende konuşma yapan Topçu Üsteğmen İbrahim Çilci, devrim şehidi Kubilay'ın Cumhuriyeti ve değerlerini korumak için boynunu verdiğini ancak boyun eğmediğini söyledi.

Tören, şehit kabirlerine karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle sona erdi.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı da "Ya Kubilay Ya Şeyh Sait Biz Kubilayız” sloganıyla yürüyüş düzenledi.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanvekili Levent Özciğer, ağlama günü olmadığını söyledi, "onların bayraklarını dimdik ayakta tutacağız" dedi.

# İzmir # vatan partisi
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