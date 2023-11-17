Küçükçekmece'de Korkunç Patlama! 1 Kişi Öldü 5 Kişi Yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı bir binada patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada doğal gaz kaynaklı olduğu tespit edilen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Küçükçekmece'de Korkunç Patlama! 1 Kişi Öldü 5 Kişi Yaralandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama, Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Divan Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşandı.

Patlamanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

istanbul küçükçekmece doğal gaz patlaması

1 Kişinin Öldüğü Açıklandı!

İstanbul Valiliğinden de Küçükçekmece'de meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğunun tespit edildiği duyuruldu. Patlamada 1 vatandaşın hayatını kaybettiği de belirtilirken 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İstanbul Valiliği açıklamasında olayla ilgili tahkikatın da devam ettiğini söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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