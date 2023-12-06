Kültür Varlıklarımız Yuvaya Dönüyor! Türkiye'den Kaçırılan 41 Anadolu Eseri ABD'den Geri Alınıyor

Kültür varlıklarımız, doğdukları topraklara geri dönüyor. ABD ile tarihi eserlerimiz için 15 yıldır geliştirilmeye çalışılan iş birliği süreci meyvelerini verdi. Türkiye'ye 2021 yılından bu yana iadesi sağlanan kültür varlıklarına yenileri eklendi.

Türkiye'den ABD'ye yasadışı yollarla kaçırılan 41 tarihi eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD Manhattan Bölge Savcılığı arasındaki işbirliği ile New York'ta Türk yetkililere teslim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gururluyuz. Ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarılmış bir grup eserimizi daha New York'ta bulunan Türkevi'nde teslim aldık. Bu toprakların miraslarına sahip çıkmak üzere çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Eserlerin ay sonunda Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor.