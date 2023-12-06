Standard Poor’s'dan Türkiye Ekonomisi Açıklaması

Sıcak para merkezlerine yakın kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmeye başladı.

Standard Poor’s Türkiye'nin ekonomisinde yeniden dengelenme işaretlerinin güçlendiğini ifade etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, internet üzerinden "Gelişmekte Olan Piyasalara Bakış: Türkiye 2024 Görünümü" başlıklı bir toplantı düzenledi.

Toplantıda "Genel olarak, ekonomide özellikle Ortodoks para politikasının yeniden uygulamaya konmasının, ekonominin yeniden dengelenmesi, yurt içi tasarrufların artması, tüketimin yavaşlaması ve dolayısıyla ithalatın da azalması açısından fayda sağlamaya başladığı yönünde işaretler olduğunu düşünüyoruz” İfadeleri kullanıldı.

Temel senaryonun Türk ekonomisinin yumuşak inişten faydalanacağı yönünde olduğu belirtildi.