Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy turizm sektörü temsilcileriyle buluştu: "İstanbul turizmde rekor kırıyor"

“Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında Beyoğlu’ndaki Naz City Hotel’de turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin turizmde kaydettiği büyük gelişimi rakamlarla ortaya koydu.

Ersoy, göreve geldikleri günden bu yana sektörün krizlere karşı daha dirençli hale gelmesi için devrim niteliğinde adımlar attıklarını belirtti. Masa başında değil, sektörün gerçek ihtiyaçlarına göre karar aldıklarını vurgulayan Bakan, Türkiye’nin artık dünya turizminde en başarılı ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, “2002'de ülkemizin tamamına gelen turist sayısı 12-13 milyon civarındaydı. Bu yılın 9 ayında sadece İstanbul'a gelen turist sayısı 13,5 milyona ulaşmış durumda. Bu başarıyı bölgemizdeki çatışma, savaşlara ve krizlere rağmen sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL TURİZMDE BÜYÜK PAY ALACAK

Turizmde rekabetin artık ülkelerden çok şehirler arasında yaşandığını belirten Ersoy, İstanbul’un çok daha büyük bir pay alması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. “Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak böylesine güçlü bir potansiyele sahip İstanbul'umuzun turizm pastasından çok daha büyük paylar alması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Ersoy ayrıca, İstanbul’un dünya turizminde çok daha büyük başarılar elde etmesi için marka değerini artıracak projelerin hayata geçirildiğini vurguladı.

Kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşandığını söyleyen Ersoy, “Bu yılın ocak-ağustos döneminde kruvaziyer turizminde tarihi bir yükseliş yaşıyoruz. 18 kruvaziyer limanımızda yaklaşık 1,5 milyon yolcuyu ağırladık. Bu rakam, son 12 yılın en yüksek seviyesi oldu” dedi.

Bakan ayrıca gastronomi turizminde de önemli bir dönüm noktasına değinerek, “6 yılda yapılması planlananları 2 yılda tamamlayarak, ilk defa bir şehrimizin, İstanbul'un, 2022 yılında Michelin Rehberi'ne girmesini sağladık” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’UN MÜZELERİNE DEV YATIRIM

İstanbul Arkeoloji Müzeleri için yürütülen çalışmaları da açıklayan Bakan Ersoy, “Şu anda müzenin 2. etap düzenlemeleri tamamlanmak üzere. 2026 yaz sezonuna kadar kapasitesini yaklaşık yüzde 70 oranında artıracağımız yeni ek binasının inşaatını da tamamlayacağız. Birkaç ay sonra tefrişine başlıyoruz. O da tamamlandıktan sonra Avrupa'nın sayılı müzelerinden birine İstanbul'umuz ev sahipliği yapacak” dedi.

İstanbul’un sadece geçerken uğranılan bir şehir değil, dünya turizminin merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu anlayışı tüm dünyaya yayarak, bu ortak hedeflere birlikte kilitlenmeliyiz. Dünyanın en önemli ve değerli şehirlerinden bahsediyoruz. Her sokağında, her taşın altında ayrı bir hikayenin yattığı güzel İstanbul'dan. Artık bize düşen görev, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde geliştirdiğimiz bu yeni turizm vizyonuna uygun hareket ederek, İstanbul'u dünya turizminin de başkenti haline getirmek ve oradaki yerini kalıcı, sarsılmaz ve güçlü kılmaktır.”

Toplantıda AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Kasım Fırat da bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti.