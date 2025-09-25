Muğla’da dehşet! Ava gitmesine izin vermeyen annesini av tüfeğiyle öldürdü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde akıllara durgunluk veren bir aile faciası yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki S. Sivrikaya, dün akşam saatlerinde evden av tüfeğini alarak ava gitmek istedi.

Ancak annesi Durgül Sivrikaya (61), oğlunun ava gitmesine izin vermedi. Bunun üzerine anne ile oğul arasında tartışma çıktı.

ANNESİNİ BAŞINDAN VURDU

Tartışmanın büyümesiyle birlikte S. Sivrikaya elindeki av tüfeğini ateşledi. Talihsiz kadın başından vurularak ağır yaralandı.

Tüfek seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 61 yaşındaki Durgül Sivrikaya’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olayın ardından jandarma ekipleri, genç zanlı S. Sivrikaya’yı suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.