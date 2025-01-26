Kültür ve Turizm Bakanlığı yanan otele ilişkin iddiaları yanıtladı

Bakanlık, yangın yeterlilik belgesi ve yapılan son denetimlerle ilgili ortaya atılan iddiaları yanıtladı. Açıklamanın detayları şu şekilde:

İDDİA: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş FQC Global Danışmanlık A.Ş., otelde yıllık denetimler gerçekleştirmiş ve yangın merdivenlerinin mevzuata uygun olmadığına dair bilgi vermemiştir.

CEVAP:

Bahsi geçen FQC Global Danışmanlık A.Ş., yalnızca sürdürülebilir turizm endeksi kriterlerini denetleyerek "Sürdürülebilirlik Sertifikası" vermekle yetkilidir. Türkiye'de itfaiye teşkilatı dışında yangın denetimi yapma yetkisine sahip bir kuruluş bulunmamaktadır. Yangın yeterlilik raporları yalnızca itfaiye teşkilatları tarafından düzenlenebilir. FQC Global Danışmanlık A.Ş.’nin yangın sistemleri, yangın merdivenleri ya da teknik yeterlilik gibi konularda yetkisi bulunmamaktadır. "Sürdürülebilirlik Sertifikası" ise çevre dostu uygulamalar için verilen bir belgedir ve yangın güvenliğiyle ilgili herhangi bir onay sağlamaz.

İDDİA: Bakanlık tarafından 15 Aralık’ta yapılan son denetimde engelli odalarının kapılarıyla ilgili eksiklikler bulunmuş, ancak yangınla ilgili herhangi bir sorun tespit edilmemiştir.

CEVAP:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, otellerde periyodik, şikayet üzerine veya bölgesel bazda denetimler gerçekleştirmektedir. Bu denetimler, otelin turizm hizmet kalitesini ve tesis şartlarını değerlendirmeye yöneliktir. Bakanlık kontrolörleri şu başlıklar altında denetim yapmaktadır:

Tesisin kullanım amacına uygun büyüklükte mahallere sahip olması.

Turizm tesisinin, belirlenen sınıfa (örneğin 3, 4, 5 yıldız) uygun olup olmadığı.

Hizmetin nitelikli, tesisin temiz ve bakımlı olması.

Lokanta, SPA, lobi gibi alanlar ile yatak odalarının asgari standartları karşılaması.

Oda sayılarının, tür ve sınıfına göre yeterli olması.

Kapasite fazlası yatak bulunup bulunmadığı.

Tesisin tür ve sınıfına uygun hizmet sunması.

Ancak, Bakanlık kontrolörlerinin yangın güvenliği denetimi yapma yetkisi ve görevi bulunmamaktadır. Bu alanda denetim yetkisi, ilgili diğer kurumlara aittir. Örneğin, itfaiye teşkilatı yangın güvenliği; Sağlık Bakanlığı havuz hijyeni; Tarım ve Orman Bakanlığı ise mutfak hijyeninden sorumludur.