Kürecik Radar Üssü Kapatılacak mı? Türkiye İsrail İlişkilerine Dair Önemli Açıklamalar

İsrail'in Gazze'ye son saldırısı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Vatandaşlar İncirlik ve Kürecik üslerinin önünde protestolar düzenledi. Toplumun her kesiminden ABD'nin İsrail'i korumak için kullandığı Kürecik Radar Üssü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimine geçmesi talepleri yükseldi.

Türkiye-İsrail Askeri İş Birliği Sürecek mi?

Ulusal Kanal konuyu güvenlik kaynaklarına sordu. Kaynaklar, "Bu konuları daha sonra değerlendirmek lazım. Zamana ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz" yanıtını verdi. Türkiye ve İsrail arasındaki askeri iş birlikleri de merak edilen bir başka konu. İsrail ile belirli görüşmelerin yapıldığını hatırlatan güvenlik kaynakları, "Ancak bu süreç ara verilmesi ihtiyacını ortaya çıkardı" dedi. Türkiye ve birçok ülkenin Gazze'ye gönderdiği yardımların bölgeye ulaşıp ulaşmadığı da tartışılıyor. Kaynaklar, "Yardımlar Mısır'da bekliyor. Gazze'ye gidecek. Biz Mısır'a göndermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. ABD'nin İsrail için Doğu Akdeniz açıklarına gönderdiği savaş gemileri de güvenlik kaynaklarına soruldu. ABD'li muhataplara savaş gemilerinin sorulduğunu belirten kaynaklar, "Sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini’ bildiriyorlar" yanıtını verdi. Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele bilançosunu açıkladı.