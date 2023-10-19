Kürecik Radar Üssü Nedir? Kürecik Radar Üssü İsrail'e Nasıl Destek Sağlıyor?

İsrail’in Filistin’e saldırıları sonrası Türk halkı ayağa kalktı. Özellikle Kürecik Radar Üssü’nde yapılan eylemler dikkat çekti. Türk halkı eylem yapmak için seçtiği, merkezden kilometrelerce uzaktaki Kürecik’in İsrail ile ilgisi ne? Kürecik Radar Üssü ne işe yarıyor, kimi koruyor? İşte Kürecik Radar Üssü ile ilgili bilinmeyenler…

Kürecik Radar Üssü Ne Zaman Kuruldu?

Kürecik’te ilk radar üssü ilk olarak ABD tarafında, 1960’lı yıllarda kuruluyor. O dönem amacı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin faaliyetlerini izlemek. Soğuk Savaş döneminde Rusya’dan istihbarat toplamak için Amerikan askerlerinin yerleştirildiği üs, sonraki dönemde kapatıldı. 2010 yılında Lizbon’da gerçekleştirilen NATO toplantısı sonrası Kürecik Radar Üssü’nün tekrar açılması gündeme geldi. 2010 yılındaki NATO toplantısı sonrası ABD’den Türkiye’ye radar üssünün açılması yolunda yapılan baskı sonrası, tesis 2012 yılında yeniden faaliyete alındı. Kürecik Radar Üssü, o tarihten itibaren, ABD Emperyalizminin dünyada hegemonyaa kurmak için kullandığı NATO tarafından işletilmektedir.

Kürecik Radar Üssü Kimin Kontrolünde?

Kürecik Radar Üssü, dönemin Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yanıtlanan, 6 Ekim 2011 tarihli soru önergesinin konusu oldu. Yılmaz, soru önergesine verdiği yanıtta Kürecik Radar Üssü’nün NATO füze savunma sisteminin bir unsuru olduğunu belirtti. Aynı yanıtta yine Kürecik’in NATO kontrolünde faaliyet göstereceği bilgisini verdi. Kürecik’te konuşlandırılan radarlar erken uyarı sistemi çerçevesinde faaliyetlerini yürütüyor. NATO Balistik Füze Savunması olarak isimlendirilen bu konsept, birçok Avrupa ülkesine yerleştirilen hava savunma füzeleri ve radar tesislerini içeriyor. NATO Balistik Füze Savunması, Entegre Hava ve Füze Savunma Politikası Komitesi ismi verilen bir komite tarafından kontrol ediliyor. Bu doğrultuda Kürecik’teki radar üssü de aynı komite tarafından kontrol ediliyor. Komite, doğrudan NATO’ya rapor veriyor.

Kürecik Radar Üssü Kime Karşı Kullanılıyor?

Kürecik Radar Üssü, NATO tarafından kullanılıyor. Haziran 2022’de NATO tarafından kabul edilen Strateji Konsepti, NATO’nun kendisi için tehdit tanımladığı unsurları ve bunlara karşı mücadele yöntemlerini ortaya koydu. Söz konusu belgede özellikle terörle mücadeleye sık sık atıf yapıldı. Ancak hem ABD hem de NATO tarafından PKK ve onun uzantıları mücadele edilmesi gereken kuvvetler olarak görülmedi. Bunun yerine Hamas, Lübnan Hizbullahı gibi İsrail’e karşı mücadele eden örgütler, “terör örgütü” denilerek hedefe konuldu. Aynı dönemde DEAŞ ile mücadele bahanesiyle PKK’nın silahlandırılması ise görmezden gelindi. NATO, aynı belgede düşman kuvvet olarak Rusya, Çin ve İran’ı gösterdi. Bununla birlikte bu ülkelere karşı bir hat oluşturuldu. NATO’nun bütün imkanları, bu ülkelerin gelişmesinin önünü kesmek için kullanıldı.

NATO ve İsrail

İsrail, NATO’ya doğrudan üye değil. Ancak NATO’nun çeşitli programları sayesinde NATO’nun imkanlarından faydalanıyor. 1970 yılında NATO ve İsrail arasında resmi olmayan bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre NATO ve İsrail istihbarat paylaşacak ve askeri tatbikatlara İsrail de katılacaktı. Bunun yanında İsrail, NATO’nun “İleri İşbirliği Programı” kapsamında NATO ile ilişkiler kurmakta. 2016 yılında yayınlanan NATO’nun Varşova Ziresi Bildirisi’nde İsrail gibi ülkelerle Akdeniz Diyaloğu kapsamında savunma tesislerinin güçlendirilmesi ve modernleştirilmesi için destek verildiği belirtildi. Aynı metinde, “Terörle mücadele, küçük ve hafif silahlar, el yapımı patlayıcılara karşı ve askeri sınır güvenliği alanlarında daha fazla destek sağlamak da dahil olmak üzere pratik işbirliğini geliştirmeye devam edeceğiz.” denildi. Son dönemde Hamas’ın başlattığı ve Filistin direnişinin bu güne kadar yaptığı en büyük ataklardan olan Aksa Tufanı operasyonu sonrasında da NATO Genel Sekreteri, “İsrail yalnız değildir” ifadesiyle NATO’nun İsrail’i desteklediğini açıkça ortaya koydu.

NATO Kontrolündeki Kürecik ve İsrail

Bütün bilgiler doğrultusunda, NATO İsrail’e askeri, istihbarat ve lojistik destek veriyor. Bu desteklerden biri de Kürecik Radar Üssü’nden elde edilen ve Filistinli direnişçilerin hareketlerini de içeren istihbarat bilgileri. Vatan Partisi sık sık bu tehlikeye işaret ediyor. Şubat 2022’de Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu aldığı kararda, ABD ve NATO tarafından kullanılan Kürecik Radar Üssü’nün komşu ülkeler için tehdit oluşturduğuna dikkat çekmişti. Vatan Partisi “Kürecik İsrail’i koruyor, kapatılsın. İsrail’in gözü kör olsun.” eylemleri yapmıştı. Türkiye Gençlik Birliği de sık sık Kürecik’te eylem yaptı. Son olarak İsrail’in Gazze’de hastaneye saldırması sonrası Türk halkı, İsrail’i protesto etmek için Kürecik Radar Üssü’de eylemler yaptı.