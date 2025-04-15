Küresel suç örgütlerine darbe: 234 üst düzey üye yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, beş ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 10’u kırmızı bültenle aranan 234 üst düzey suç örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu. Ayrıca toplamda 13 milyar Türk lirası değerindeki mal varlığına da el konulduğunu belirtti.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ŞİFRELERİNİ ÇÖZDÜK"

Bakan Yerlikaya, operasyonun hem Türkiye’nin hem de uluslararası güvenlik iş birliklerinin başarısını gözler önüne serdiğini ifade etti. Yerlikaya şu sözlerle konuştu: “Suç örgütlerinin şifrelerini çözdük. Türkiye, küresel düzeyde suçla mücadelede kararlılığını bir kez daha göstermiştir. 10’u kırmızı bültenle aranan 234 üst düzey suç örgütü üyesi yakalandı. 13 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.”

Operasyonların sınır ötesi iş birlikleriyle gerçekleştirildiğini vurgulayan Yerlikaya, suçla mücadelenin uluslararası boyutta sürdüğünü ifade ederek, "5 ülkede eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz bu operasyonlar, sınır ötesi suçlarda sınır tanımadığımızı açıkça gösteriyor. Türkiye'nin küresel düzeyde de nasıl bir irade koyduğunu ortaya koyuyor. Türkiye bölgesinde de dünyada da suçla mücadelede oyun kurucu bir ülkedir. Suç örgütleri şunu çok iyi bilmelidir ki, hiçbir yer onlar için güvenli değildi. Aziz milletimizin huzuruna kast eden her yapının peşine düşüp saklandıkları karanlık deliklerden onları çıkaracağız" açıklamasında bulundu.