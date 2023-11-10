Kurukahveci Mehmet Efendi O İddiayı Yalanladı! İsrail'e Kahve Dağıtıldığı İddiası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin İsrail askerlerine kahve dağıttığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Kurukahveci Mehmet Efendi kolilerini taşıyan ve İsrail askeri olduğu iddia edilen iki kişinin görüntüsünün paylaşılması, tartışmaları büyüttü. O fotoğraf ve iddialar sonrası Kurukahveci Mehmet Efendi'den açıklama geldi.

Kurukahveci Mehmet Efendi Hakkındaki İddialarla İlgili Açıklama Yaptı

Kurukahveci Mehmet Efendi, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şirket, yaptığı açıklamada, "Son günlerde Kurukahveci Mehmet Efendi markasıyla ilgili sosyal medya hesaplarından hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan asılsız ve karalayıcı iddialardan derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz" ifadelerini kullandıktan sonra şöyle devam etti:

- "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" ilkesini düstur edinmiş bir ülkenin markası olarak, böyle bir iddianın muhatabı olmadığımızın ve olamayacağımızın bilinmesini isteriz. 152 yıldır yerli ve milli olan markamızın ayakta kalmasını sağlayan şey, her şeyden önce karşılıklı saygı, dostluk ve güven temeli üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Dünyanın 60 ülkesine ihracat yaparak, hem ülke ekonomimize hem de Türk kahvesi kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunuyor, bununla da gurur duyuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sohbetlerin, dostluğun, misafirperverliğin simgesi olmaya devam edeceğiz.

Sosyal Medyada Boykot Çağrıları Yapıldı

Kurukahveci Mehmet Efendi'nin açıklaması sonrası, sosyal medya kullanıcıları açıklamayı yetersiz buldu. Sosyal medya platformu X'te (eski Twitter) kullanıcılar, #MehmetEfendiBoykot etiketi altında çok sayıda paylaşım yaptı. Paylaşımlarda iddiaya konu olan görsel sıkça paylaşıldı.