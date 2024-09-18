Kuyu-25 operasyonu: Organize suç çetesine büyük darbe

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Esenyurt'ta motosikletli şüphelilerin zırhlı bir polis aracının yanından geçip bir iş yerine ateş açtığını gösteren görüntülerin sosyal medyada yayıldığını belirtti.

Yerlikaya, olayın gerçekleştiği sırada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bölgede uygulama yaptığını, bu esnada plakasız bir motosiklette bulunan iki şüphelinin, zırhlı aracın yanından geçerken bir iş yerine ateş açtığını ve polis memurlarının da karşılık verdiğini ifade etti. Çatışma sırasında C.Ç. isimli şahsın bacağından yaralandığı, ancak kaçmayı başardığı bildirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, kurşunlanan iş yeri sahibi E.K.'nin bir kişi tarafından tehdit edildiği tespit edildi. Bu kişinin, yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri ve 20 ayrı suç kaydı bulunan firari M.K. olduğu belirlendi.

M.K.'nin ruhsatsız silah bulundurma, suç örgütüne üye olma ve uyuşturucu ticareti gibi üç farklı suçtan arandığı tespit edildi. Bu kapsamda, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Esenyurt'ta düzenlenen "Kuyu-25" operasyonunda M.K.’nin yönlendirdiği 7 organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız suikast silahı ve çok sayıda mermi ele geçirildi.