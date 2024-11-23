KUYU Operasyonları: 5 örgüt çökertildi, 81 şüpheli gözaltında!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir hafta içinde düzenlenen operasyonlar sonucunda 81 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 50’sinin tutuklandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonların, organize suç örgütlerinin faaliyetlerini durdurmaya yönelik kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, emniyet teşkilatının başarılı çalışmaları için güvenlik birimlerine teşekkür etti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul, Bursa ve Antalya’da B.G.’nin (Yurt dışı firar) ele başılığını yaptığı (KUYU-41), İzmir'de O.Ç.’nin ele başılığını yaptığı (KUYU-42), Denizli'de A.K.'nin ele başılığını yaptığı, (KUYU-43) Balıkesir’de Z.U.T. ve F.T.’nin (Yurt dışı firari) ele başılığını yaptığı (KUYU-44), Yalova'da Ü.B.’nin ele başılığını yaptığı (KUYU-45)

5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son bir hafta içinde düzenlenen 'KUYU' operasyonlarında 81 şüpheli yakalandı. 50’si tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine asla tahammülümüz yok.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Organize Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Bursa, Antalya (Kuyu-41), İzmir(Kuyu-42), Denizli (Kuyu-43), Balıkesir (Kuyu-44)ve Yalova (Kuyu-45) olmak üzere 7 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

'KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM'

Operasyonlar sonucu; 43 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."