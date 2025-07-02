Leman Dergisi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mizah dergisi Leman hakkında Hazreti Muhammed karikatürüne yer verdiği gerekçesiyle, "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık, yurtdışında olduğu tespit edilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin sosyal medyada açıklamalarda bulundu:



'Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.'