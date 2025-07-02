Leman Dergisi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman Dergisi için başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiyi nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Yurtdışında olduğu tespit edilen 2 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Ebru Müezzinoğlu Ebru Müezzinoğlu
Leman Dergisi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mizah dergisi Leman hakkında Hazreti Muhammed karikatürüne yer verdiği gerekçesiyle, "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Savcılık, yurtdışında olduğu tespit edilen 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Leman Dergisi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. - Resim : 1

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin sosyal medyada açıklamalarda bulundu: 

'Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.'

leman karikatür Yılmaz Tunç
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