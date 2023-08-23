LGBT operasyonuna tepkiler sürüyor! Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden suç duyurusu

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin imza attığı cinsiyet değiştirme skandalına tepkiler sürüyor. Bu kez de Cumhuriyet Kadınları Derneği bazı çocuklarda yapılan cinsiyet değişikliği operasyonlarına ilişkin Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Açıklamayı yapan CKD GYK Üyesi Avukat Gül Öykü Yılmaz Özkan, yapılan operasyonların hukuka aykırı olduğunu belirtti.





İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 18 yaşının altındaki 28 çocuğa cinsiyet değiştirmesi için ilaç ve hormon tedavisi uygulanması ve tıbbi müdahale ile ilgili Cumhuriyet Kadınları Derneği harekete geçti.



Cumhuriyet Kadınları Derneği adına açıklama yapan GYK Üyesi Avukat Gül Öykü Yılmaz Özkan yapılan operasyonun “bilimselliğe” dayanarak yapılmasını eleştirdi



Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri, cinsiyetin doğumda tayin edildiği ve çocukluk döneminde değiştirilebileceği” açıklamasını yapmıştı. Özkan, Doğal cinsiyetin reddi anlamına gelen bu açıklamaya da “LGBT dayatması” diyerek karşı çıktı.



CKD, Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesine aykırı olarak yapılan operasyon hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Özkan, İstanbul Tıp Fakültesi’nin operasyonları bildirmemesinin de suç teşkil ettiğini belirtti.



CKD Türk hekimlerine de çağrıda bulundu.



