LGS soruları sızdırıldı mı? Soruşturma başlatıldı, 29 kişi inceleniyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanan merkezi sınavla ilgili sosyal medyada gündeme gelen “sorular sızdırıldı” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Tekin, yürütülen soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve bu kişiler arasında sınav sonrası soruları erken paylaşan bir okul yöneticisinin de bulunduğunu belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan teknik incelemeye de değinen Tekin, sosyal medyada dolaşıma giren PDF dosyasının Milli Eğitim Bakanlığına ait olmadığının tespit edildiğini vurguladı. Soruşturma sonucunda disiplin işlemlerinin uygulanacağını söyleyen Tekin, gerek görülmesi halinde adli sürecin de işletileceğini ifade etti.

BAKAN TEKİN: “BU İDDİALAR KÜLLİYEN YALAN”

TRT Haber'e konuk olan Yusuf Tekin, LGS sorularının sınavdan önce sızdırıldığı iddialarına ilişkin değerlendirmesinde, “Bu iddialar külliyen yalan” dedi. Söz konusu materyalin bakanlığa ait olmadığını tekrarlayan Tekin, herhangi bir soru hırsızlığı veya sızdırma durumunun söz konusu olmadığını vurguladı.

PDF MEB’E AİT DEĞİL, GEREKİRSE DAVA AÇILACAK

Soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında idari işlem başlatıldığını aktaran Tekin, soruların paylaşılma biçimi ve zamanlamasına ilişkin detayların incelendiğini belirtti. Gelişmelere göre bu kişiler hakkında disiplin cezaları verileceğini, gerekirse ceza davası açılacağını söyledi.

719 ÖĞRENCİNİN TÜM SORULARI DOĞRU YANITLAMASI ŞAŞIRTICI DEĞİL

Sınav sonuçlarıyla ilgili de konuşan Tekin, 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlamasının şaşırtıcı olmadığını ifade etti. LGS’de yöneltilen tüm soruların müfredatla birebir örtüştüğünü belirten Bakan Tekin, bu başarıyı “sağlıklı” bulduğunu söyledi. Öğrencilerin sınav için başka bir kaynağa ihtiyaç duymadığını ve yalnızca ders içeriğiyle bu başarıya ulaşabildiklerini vurguladı.