Liderlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi’nin emperyalist güçlere karşı verilen tarihi bir ders olduğunu belirtti.

“Yanlış hesap Çanakkale'den dönmüş, işgal ruhu hüsrana uğramıştır. Çanakkale’de bir kez daha görülmüştür ki, ne kadar gelişmiş olursa olsun hiçbir silah vatan sevgisine, millet sevgisine galip gelemez.”

Çanakkale Zaferi’nin fedakarlıklarla yazılmış büyük bir destan olduğunu ifade eden Erdoğan, Yarbay Mustafa Kemal’in komutasındaki 19. Tümen ve 57. Alay’ın gösterdiği kahramanlığa dikkat çekti.

"Çanakkale’de sembolleşen ezeli ve ebedi kardeşliğimize ilelebet sahip çıkacağız. Şehitlerimizin izinde hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı el ele, gönül gönüle inşa edeceğiz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayımladığı mesajda Çanakkale Zaferi’nin tarihsel önemine vurgu yaparak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde Cihan Harbi'nin seyrini değiştirip, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe yazmış destanın adıdır Çanakkale" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında Çanakkale ruhunun Türkiye’nin terörle mücadelesine de ilham verdiğini belirtti.

"Düşmansız Türkiye’yi başaranların ahfadı, terörsüz Türkiye’yi inşa ve ihya edeceklerdir. Kara propaganda ve kirli kampanyalara karşı başımız dik, alnımız aktır. Çanakkale ruhuna sahip çıkmak, tarihimize duyduğumuz hürmetin bir gereğidir."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi’nin emperyalist güçlere karşı verilen mücadelede hala yol gösterici olduğunu söyledi.

"Çanakkale Deniz Zaferimiz, dünyanın devrim tarihinde yeni bir sayfa açtı. Bugün de Türk Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İsrail'in silahlandırdığı terör örgütlerine karşı aynı kararlılıkla mücadele ediyor. Çanakkale Zaferi, Fırat’ın doğusundaki zaferlere esin kaynağı olacaktır."