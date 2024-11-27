Londra’da PKK’ya yönelik operasyonda 6 tutuklama

İngiltere’nin başkenti Londra’da, terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 6 şüpheli tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Londra’da PKK’ya yönelik operasyonda 6 tutuklama
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Diplomat kaynaklarından alınan bilgilere göre, İngiltere’de güvenlik birimleri, terörizmin finansmanı, kara parayla mücadele ve PKK'nın eleman devşirme faaliyetlerine dair uzun süredir çalışma yürütüyordu. Bu çalışmalar kapsamında elde edilen veriler, Türk yetkililer tarafından düzenli aralıklarla İngiltere'nin ilgili makamlarına aktarıldı.

Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından, İngiltere polisi operasyon kararı aldı. Londra’nın Haringey bölgesinde, PKK üyelerinin “Toplum Merkezi” adı altında faaliyet gösterdiği derneğe yönelik Terörle Mücadele Birimi tarafından baskın düzenlendi. Operasyonun amacı, PKK ile olan bağlantıları ve olası bağış toplama ya da destekleme faaliyetlerini araştırmak olarak açıklandı.

Baskın sonucunda, dernekle ilişkili 6 kişi tutuklandı ve şu an Londra’daki bir polis karakolunda gözaltında tutuluyorlar. PKK’nın uzantılarından biri olan derneğin faaliyetlerine son verildiği ve iki hafta boyunca incelenmeye devam edileceği bildirildi. Düzenlenen operasyonun ardından, İngiltere’deki PKK yanlısı grupların kaygılı olduğu ifade edildi.

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