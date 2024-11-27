PKK/YPG operasyonu: 15 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, ekiplerin adreslere operasyon düzenlemesi, aramalarda tabancaların ele geçirilmesi ve şüphelilerin emniyete götürülmesi yer aldı. Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler, emniyet işlemleri için ilgili birimlere sevk edildi.