PKK/YPG operasyonu: 15 gözaltı

Gaziantep’te, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/YPG terör örgütüne yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. 26-27 Kasım tarihlerinde, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen operasyon kapsamında 15 şüpheli yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
PKK/YPG operasyonu: 15 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere yönelik başarılı bir operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, ekiplerin adreslere operasyon düzenlemesi, aramalarda tabancaların ele geçirilmesi ve şüphelilerin emniyete götürülmesi yer aldı. Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheliler, emniyet işlemleri için ilgili birimlere sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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