YRP'li belediye başkanı partisinden istifa etti

Başkan Çelikten’in yanı sıra Yeniden Refah Partisi’nden 9 belediye meclis üyesi ve bir il genel meclis üyesi de istifa etti. Çelikten’in şimdilik bağımsız olarak görevine devam edeceği belirtildi.

İstifanın gerekçesi hakkında konuşan Çelikten, kararın ilçeye daha etkin ve verimli hizmet sunma isteğinden kaynaklandığını ifade etti. Başkan, Gemerek halkının çıkarlarını gözeterek bu kararı aldığını ve çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Söz konusu istifa, ilçede siyasi bir hareketlilik yaratırken, Yeniden Refah Partisi’nden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.