Lübnan Başbakanı Mikati: "İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes olabilir"

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yakın gelecekte İsrail ve Hizbullah arasında bir ateşkes sağlanabileceğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Lübnan Başbakanı Mikati: "İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes olabilir"
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Lübnan'da yayın yapan El-Cedid televizyonuna konuşan Mikati, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ile telefon görüşmesinin ardından ateşkes konusunda iyimser olduğunu belirtti. Mikati,"Telefon görüşmesinden önce 5 Kasım tarihi öncesinde bir ateşkesin olabileceğini beklemiyordum." diyen Mikati, Hochstein'in kendisine söylediklerinden sonra önümüzdeki günler ya da saatlerde ateşkesin olabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.

Hochstein'in Beyrut'a yaptığı son ziyaret sırasında Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile "gizli" kalan bir öneriyi içerdiğini ifade eden Mikati, "Litani Nehri'nin mevcut, Lübnan'ın meşru egemenliği dışında hiçbir silah bulunmamalı" diyerek Hizbullah'ın varlığı unsurların bu bölgede çoğalması mesajını verdi.

Mikati ayrıca, Lübnan'ın bu süreçteki hedefi tam anlamıyla yerine getirebilmesi için ek teçhizata ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Öte yandan İsrail basınında bir belgede, İsrail ile Hizbullah'ın olası bir ateşkes anlaşmasının taslağı olarak öne çıktığı öne sürüldü. Belgenin, Amos Hochstein tarafından hazırlandığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ekibi tarafından incelendiği ve son görüşmelerden sonraki günlerde görüşmelerde bulunuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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