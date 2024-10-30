Kassam Tugayları: Gazze'de 3 İsrail tankı imha edildi

Merkava tipi tankların, patlayıcıların ve Yasin-105 füzeleriyle vurulduğu kaydedildi. Ayrıca tankları kurtarmak için gelen bakım ekibinin de anti-personel mühimmatlarıyla hedef alındığı ve ölü ile yaralıların olduğu bildirildi.

Kassam Tugayları daha önce Gazze'nin İsrail ordusuna ait askeri araçlara da saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Makbere Şarkıyye tarafından yönetilen bir askeri nakil aracının Yasin-105 füzesiyle vurulduğu ve aynı bölgede bir Hummer tipi cip ile buldozerin patlayıcılarla hedef alındığı tespit edildi.