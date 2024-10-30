Kassam Tugayları: Gazze'de 3 İsrail tankı imha edildi

Hamas'ın kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin geniş İsrail ordusuna ait üç tankın imha edileceğini duyurdu  Yapılan yazılı açıklamada, hedeflenen tanklardan birinin Cibaliya yapılabileceği, diğer yerlerde Meşru Beyt Lahiya bölgesinde yer aldığı belirtildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kassam Tugayları: Gazze'de 3 İsrail tankı imha edildi
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Merkava tipi tankların, patlayıcıların ve Yasin-105 füzeleriyle vurulduğu kaydedildi. Ayrıca tankları kurtarmak için gelen bakım ekibinin de anti-personel mühimmatlarıyla hedef alındığı ve ölü ile yaralıların olduğu bildirildi.

Kassam Tugayları daha önce Gazze'nin İsrail ordusuna ait askeri araçlara da saldırı düzenlediğini açıklamıştı. Makbere Şarkıyye tarafından yönetilen bir askeri nakil aracının Yasin-105 füzesiyle vurulduğu ve aynı bölgede bir Hummer tipi cip ile buldozerin patlayıcılarla hedef alındığı tespit edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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