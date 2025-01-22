Lübnan'da kaybolan 3 Türk vatandaşı için Bakanlık'tan açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken irtibatın kesildiği üç Türk vatandaşı hakkında bir açıklama yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Lübnan'da kaybolan 3 Türk vatandaşı için Bakanlık'tan açıklama
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Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kayıp vatandaşların durumu hakkında Lübnan ve İsrail'deki yetkililerle temasların sürdüğünü belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan’dan İsrail’e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın akıbeti konusunda ilgili makamlarla temaslarımız devam etmektedir. Konu yakından takip edilmekte olup, gelişmelerle ilgili vatandaşlarımızın aileleri düzenli olarak bilgilendirilmektedir."

Bakanlık, sürecin hassasiyetle takip edildiğini vurgularken, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

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