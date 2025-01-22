Lübnan'da kaybolan 3 Türk vatandaşı için Bakanlık'tan açıklama

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kayıp vatandaşların durumu hakkında Lübnan ve İsrail'deki yetkililerle temasların sürdüğünü belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan’dan İsrail’e kaçak yollarla geçmeye çalışırken kendileriyle irtibat kesilen üç vatandaşımızın akıbeti konusunda ilgili makamlarla temaslarımız devam etmektedir. Konu yakından takip edilmekte olup, gelişmelerle ilgili vatandaşlarımızın aileleri düzenli olarak bilgilendirilmektedir."

Bakanlık, sürecin hassasiyetle takip edildiğini vurgularken, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.