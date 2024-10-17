Lübnan'daki Türk vatandaşları ile ilgili yeni gelişme! Beyrut'tan sefer düzenleniyor

Orta Doğu'da yaşanan gerilimli sürecin ardından Türkiye'nin Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarını tahliye süreci sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde gemilerle tahliye işlemleri gerçekleştirilmiş ve yüzlerce kişi Türkiye'ye getirilmişti.

Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşları için ayarlanan charter uçak seferi, bugün Beyrut-Çukurova-İstanbul güzergahında yapılıyor.

Uçağın, saat 09.00'da 169 yolcusuyla Beyrut'tan havalandığı belirtildi.