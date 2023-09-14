'Lucifer Michaelson' lakaplı Kaan Alkan dolandırıcılıktan hakim karşısında

Sosyal medyada videolar paylaşan ve takma adı "Lucifer Michaelson" olan Kaan Alkan, yurtdışında bir firmanın göz rengini değiştirmesi için işbirliği yaptı. Daha sonra firma Türkiye'ye döndüğünde, Kaan Alkan'ın gözlerini reklamlarında kullanmaya başladı. Bu reklamları gören bazı kişiler, Alkan ile iletişime geçti. Ancak Maria Shirley Danieli adlı kişi, Kaan Alkan ve firma tarafından dolandırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Kaan Alkan hakkında "zincirleme dolandırıcılık" suçlamasıyla 7.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“TÜM DÜNYA TANIYACAK”

Hakim karşısına çıkan Alkan, kimlik tespiti sırasında youtuber olduğunu söyleyip aylık kazancının ise 50 bin ile 100 bin arasında değiştiğini söyledi. Savunmasına başlamadan önce duruşma salonunda bulunan basın mensuplarının dışarı çıkarılmasını isteyen Kaan Alkan’a hakim, “Neden?” diye sordu. Rahatsız olduğunu söyleyen Alkan, “Tanınmış bir kişiyim” deyince hakim, “Ben sizi tanımıyorum” şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine ise Alkan kollarını açarak, “Tanıyacaksınız. Tüm dünya tanıyacak” dedi.

“GÖZ RENGİMİ DEĞİŞTİRDİM”

Hakim basının dışarı çıkarılması talebini reddedince Kaan Alkan’ın savunmasına başlandı. Yurtdışında bir firmada gözlerinin rengini değiştirdiğini söyleyen Alkan, “Bu firma daha sonra Türkiye’de de açılmış. İznim olmadan o fotoğrafları kullanmışlar. İnsanlar bana yazmaya başladı. Şikayetçi bu şahıs da gözlerimi nerede yaptırdığımı sordu. Bana yurt dışına çıkamadığını, vizesi olmadığını söyledi. O yüzden Türkiye’de yaptırmak istediğini söyledi. Kendisi yaptırmış ve memnun kalmamış, oradakilerin isimlerine de ulaşamamış. Bana sordu, ona firmayı tanımadığımı, bahsettiği kişileri tanımadığımı söyledim. Onları tanımadığım için beni de şikayet etmiş. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

“MESAJ VERMEK İSTİYORUM”

Savunmanın ardından söz verilen avukatı ise müşteki dinlendikten sonra savunma yapacaklarını söyledi. Bunun üzerine mahkeme müştekinin ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Kaan Alkan, “Ben şöyle bir mesaj vermek istiyorum; Hakimler, savcılar, avukatlar ve polisler gerçekten çok değerli bir şekilde işlerini yapıyorlar. Onlara hep saygılı davranmamız lazım. Seviyorum sizi” dedi.