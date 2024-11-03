Lütfü Savaş oy birliği ile disipline sevk edildi
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında CHP’nin önceki dönem Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, partiden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
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Savaş, açıklamasında "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terörle bağlantı kuran ve terörden siyasi kazanç sağlamaya çalışan kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun, savunamayız." ifadelerini kullanmıştı.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Lütfü Savaş’ın oybirliği ile alınan karar doğrultusunda kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti.
Yücel'in açıklamaları şöyle:
"Bir belediye başkanımıza hukuk dışı siyasi bir operasyon yapılırken partimizde görevi olsun ya da olmasın hiçbir CHP'linin bu sürece partimizin aldığı kararların dışında bakması ve yorum geliştirmesi kabul edilemez. Geçmiş dönemde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan Lütfü Savaş, bugün MYK toplantısında oybirliğiyle alınan kararla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Diğer isimler (Tanju Özcan, Burcu Köksal...) ile ilgili bir karar alınmadı. Eğer değerlendirilmesi gereken bir durum varsa partimiz bunu değerlendirip gerekli adımları atacaktır."