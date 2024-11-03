Lütfü Savaş oy birliği ile disipline sevk edildi

Savaş, açıklamasında "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terörle bağlantı kuran ve terörden siyasi kazanç sağlamaya çalışan kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun, savunamayız." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Lütfü Savaş’ın oybirliği ile alınan karar doğrultusunda kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini belirtti.

Yücel'in açıklamaları şöyle: