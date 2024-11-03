Bakanlıktan araç kiralama şirketlerine milyon liralık ceza!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlayarak sektördeki denetimlerini artırdı. Bakanlık, 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit etti, 500 milyon lira ceza uyguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,

"Bu tarz denetimler özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren işletmelerden başlayarak devam edecek. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz hız kesmeden sürecek" diye konuştu.

FARKLI SEKTÖRLERDEKİ DENETİM DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları kapsamında farklı sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Araç kiralama sektörünün hızla büyümesi, bu alandaki firma sayısı ve hasılatlarında yaşanan artışlar, Maliyenin radarını bu alana yöneltmesine neden oldu.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği, operasyonel araç kiralama sektörünün bu yılın ilk 6 ayında 43,4 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak filosuna 34 bin aracın katıldığını açıklarken, denetimlerde bu veriler de dikkate alındı.

DENETİMLER DAHA SIKI DEVAM EDECEK

Bakanlık, sektörün gelirlerinin daha etkin denetlenmesi için yeni bir çalışma başlattı. Lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlanarak denetimler yoğunlaştırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, lüks segment araç kiralayan şirketlerden başlayarak sektördeki denetimlerini artırdı, 5 bin 600 firmada 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat tespit etti, 500 milyon lira ceza uyguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu tarz denetimler özellikle lüks segmentte faaliyet gösteren işletmelerden başlayarak devam edecek. Vergide adalet ve verimlilik ilkesi çerçevesinde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik denetimlerimiz hız kesmeden sürecek" dedi.