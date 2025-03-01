Macaristan, LGBT yürüyüşlerini yasaklayan kararnamesini imzaladı

Batı merkezli LGBT dayatmasına karşı çıkan Macaristan, Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen, LGBT yürüyüşlerini yasaklayan karar aldı.

Viktor Orban, dünyada ailenin en önemli unsur olduğunu ve çocukların korunması gerektiğini vurgulayarak, LGBT’lilerin düzenlediği “onur yürüyüşlerine” izin verilmeyeceğini duyurdu. Orban, "Artık böyle bir şey yok, bitti, zaten hiç var olmamalıydı" dedi.

Başbakan, çocukların korunmasının yalnızca eğitimle sınırlı kalmaması gerektiğini, bu mücadelenin diğer alanlarda da devam etmesi gerektiğini belirtti.

Yeni karar, Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde, LGBT ve türevlerini “çocuk haklarını ihlal eden yapılar” olarak tanımlıyor.

Macaristan’daki bu karar, Polonya'da bazı bölgelerde uygulanan LGBT karşıtı yasalar, Gürcistan'daki LGBT etkinliklerine yönelik sıkı düzenlemeler ve Belarus’taki LGBT propagandası yasağı gibi benzer uygulamaların devamı niteliğinde.