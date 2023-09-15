Madımak davası düştü! Avukat Çağlar: 30 yıllık hukuki bir skandal

Sivas katliamı davasıyla ilgili gelişme tepkilere neden oldu. 30 yılı aşkın süredir devam eden davada, zamanaşımı kararı verildi, dava düştü. davanın avukatları Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Amerika Birleşik Devletleri'nin iç kargaşa çıkararak Türkiye'yi bölme planlarının parçası olan 2 Temmuz 1993 yılında yaşanan Madımak Katliamı'nın davası zamanaşımına uğrayarak düştü. Zamanaşımı kararının verilmesi avukatların tepkisine de neden oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kararın 1993 yılındaki esaslara göre alındığını söyledi.

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 MADIMAK DAVASI DÜŞTÜ! AVUKAT ÇAĞLAR: 30 YILLIK HUKUKİ BİR SKANDAL


Davanın ve Pir Sultan Abdal Derneği'nin avukatlarından Ayça Çağlar, 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'ne zamanaşımıyla ilgili itiraz sunduklarını ancak herhangi bir yanıt gelmediğini belirtti.
Avukat Çağlar mahkemenin verdiği karara tepki gösterdi. Türk hakimlerinin zamanaşımı kararına karşı çıkmaları gerektiğini vurguladı.

Madımak davası düştü! Avukat Çağlar: 30 yıllık hukuki bir skandal - Resim : 2
Çağlar, alınan kararla iç hukukun ihlal edildiğini söyledi. Avukat Ayça Çağlar, verilen karara yönelik istinaf başvurusu yapacaklarına da değindi.

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