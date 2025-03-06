Mahkeme kararını açıkladı: Özgür Özel, Hulusi Akar'a manevi tazminat ödeyecek!

Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Hulusi Akar’ın avukatı Samet Can Olgaç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sözlerinin müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiğini savunarak davanın kabul edilmesini talep etti.

Özel’in avukatı Sedat Aslantaş ise müvekkilinin ifadelerinin siyasi eleştiri niteliğinde olduğunu ve Akar’ın bir siyasetçi olarak eleştirilere katlanması gerektiğini belirterek davanın reddini istedi.

Mahkeme, değerlendirmeler sonucunda davanın kısmen kabulüne karar vererek Özgür Özel’in Hulusi Akar’a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Hulusi Akar, Özgür Özel’in 11 Eylül 2024’te kendisi hakkında "ağır hakaret ve iftira içeren" sözler söylediği gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Dava dilekçesinde, Akar’ın bir programda eğitim ve öğretime ilişkin görüşlerini paylaştığı, ancak konuşmasının bağlamından koparılarak yanlış aktarıldığı ve Özel’in ifadelerinin hakaret içerdiği iddia edilmişti.