"Makam aracı" ve "çifte maaş" iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığından yanıt!

Sözcü Gazetesi, bugünkü sayısında "Tasarruf bunun neresinde? Bakan Bey 16 milyonluk lüks Mercedes'e biniyor ekibi de çifte maaş alıyor" manşetine yer verdi.

Söz konusu haberle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e tahsis edilen makam aracı ile bazı bakanlık bürokratlarının "çift maaş" aldıklarına dair iddialarla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Haberdeki başlığın bilgi ya da haber değil, "ciddiyetten uzak, siyasi kaygılarla kurgulanmış bir yanıltmaca" olduğu bildirilen açıklamada, "Devletimizin sadece en üst makamları 'güvenlik gerekçesiyle' zırhlı araçlara binmektedir. Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personeli yani bakanlarımızın makam araçları bahse konu zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışında tutulmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bazı bakanlık bürokratlarının "çift maaş" aldıkları iddiasına da yanıt verilen açıklamada, 1960'lı yıllardan beri kanunun verdiği yetkiyle ek sorumluluk alarak kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) atanıp kamu adına yönetim ve denetim yapan Bakanlığın sadece üst düzey liyakatli bürokratlarının bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yerine getirdiği vurgulandı.

Açıklamada, "Gazetenin 'çifte maaş' dediği durum çifte sorumluluk, çifte görev kaynaklıdır. Bu önemli görev ve sorumluluğun karşılığında tek bir yerden aldıkları ücretlere ise yakında kanunla tavan getirileceği hususu daha önce tarafımızdan kamuoyuna duyuruldu. Vatandaşımızın kafasını karıştırmak amacıyla sürekli devam eden bu tarz ciddiyet dışı, günlük sansasyon maksatlı başlıklara itibar edilmemesi önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.