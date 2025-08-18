Malazgirt 954 yaşında! Geleneksel sporlarla tarih yeniden canlanacak

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümüne sayılı günler kala, 22-26 Ağustos tarihleri arasında Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde gerçekleştirilecek anma etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı. Okçular Vakfı’nda düzenlenen basın toplantısıyla program detayları kamuoyuna duyuruldu. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş katıldı.

GENÇLER GEÇMİŞİ TANIYOR, GELECEĞE YÜRÜYOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gençlere yönelik yürütülen kültürel ve sportif faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gençlerimiz için çok önemli bir süreç yürütülmekte. Orada inşa ettiğimiz bir Gençlik Kampı var. Binlerce gencimizi oraya getiriyoruz. Geleneksel sporlara büyük yatırımlar var. Dünya Etnospor Birliği vasıtasıyla kurduğumuz federasyonlarla gençlerimizin tarihi ve kültürel bağının güçlendiğini görüyoruz." dedi.

"Tarihten dersler almış gençlerimizle geleceğe doğru yürüyoruz" diyen Bakan Bak, gençlerin milli ve manevi değerlerle donatılmasının önemine vurgu yaparak herkesi Ahlat ve Malazgirt’e davet etti.

TARİHİ ANLAR YENİDEN YAŞATILACAK

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, bu organizasyonun tarihi bir atmosfer sunduğunu belirterek, "Bu etkinliklerle gençlerimizin bu ruhu içselleştirmesini istiyoruz. Okçular Vakfı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde tarihi misyonuna uygun şekilde bu programı yürütüyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak orada el sanatlarımızı, yöresel ve kültürel değerlerimizi tanıtıyoruz. Aynı zamanda sohbet çadırlarımız olacak. Tarihi anlara şahit olmuş hocalarımızla program oluşturacağız." dedi.

ATLI OKÇULUK FİNALİ MALAZGİRT’TE

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, bu büyük organizasyonun bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Cirit, atlı okçuluk ve akrobasi ile bu organizasyonu desteklemeye devam edeceğiz. Sultan Alparslan ve ordusunun Malazgirt Meydan Muharebesi'nde kazanmış olduğu zaferi taçlandırmak ve kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizin ruhunu şad etmek adına bu sene atlı okçuluk branşının finalini orada yapacağız. Federasyonumuzun çatısı altında oluşturulacak ilk milli takım beratları da burada verilecek.” ifadelerini kullandı.

Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş ise Malazgirt Zaferi’nin milli hafızadaki yeri ve etkinliklerin bu hafızayı güçlendirmedeki rolüne dikkat çekerek, “Malazgirt Zaferi için düzenleyeceğimiz etkinlikler, bu olayın tarihi önemine dikkat çekmektedir. 22-26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt ve Ahlat'ta gerçekleştireceğimiz organizasyonlarla sporun, kültürün ve tarihin bir arada olacağı etkinlikler gerçekleştireceğiz. Okçuluk, atlı okçuluk, güreş ve atlı cirit gibi geleneksel sporların yanı sıra kurmuş olduğumuz obalarda programlar gerçekleştireceğiz. Buradan tüm vatandaşlarımızı, bu anlamlı günlerde Ahlat ve Malazgirt'e davet ediyorum.” dedi.

Etkinlikler süresince geleneksel spor gösterileri, kültürel sergiler, sanat atölyeleri ve söyleşilerle tarihî ruhun her yaştan katılımcıya aktarılması hedefleniyor.