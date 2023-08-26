Maltepe’de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İstanbul'un Maltepe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Maltepe’de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Son Güncelleme:

Yangın, saat 20.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

MALTEPE’DE ORMAN YANGINI: EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Maltepe’de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 1

Maltepe’de orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 2

Antalya Konyaaltı sahilinden Amerika uçak gemisine anons! ''Amerikan gemisi bekleme yapma dükkanın önünü kapatıyorsun''Antalya Konyaaltı sahilinden Amerika uçak gemisine anons! ''Amerikan gemisi bekleme yapma dükkanın önünü kapatıyorsun''Yurt
# İstanbul # yangın # istanbul # itfaiye ekipleri
Çok Okunanlar
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu
Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu
İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?
İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?
Teoman Necip Fazıl'a armağan etti
Teoman Necip Fazıl'a armağan etti
Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı?
Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı?
Öne Çıkanlar BM Yetkilisi, Türk Muhabire Cevap Veremedi! | Resmen Kaçtı! BM Yetkilisi, Türk Muhabire Cevap Veremedi! | Resmen Kaçtı! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak