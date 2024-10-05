Manisa’da FETÖ firarisi karı koca yakalandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, FETÖ/PDY’ye üye oldukları gerekçesiyle aranan çift, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Manisa’da FETÖ firarisi karı koca yakalandı
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 Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.K. ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eşi S.K.'yi saklandıkları adreste ele geçirdi. Gözaltına alınan çift, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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