Manisa’da FETÖ firarisi karı koca yakalandı
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, FETÖ/PDY’ye üye oldukları gerekçesiyle aranan çift, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.K. ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eşi S.K.'yi saklandıkları adreste ele geçirdi. Gözaltına alınan çift, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı