Burger King açılışına AKP'den destek: Protestolar gerçekleşti

Rize Merkez Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir AVM’deki Burger King şubesinin açılışına, Eski Rize Milletvekili Ahmet Kabil, 3 AK Partili belediye başkanı, Ticaret Odası Başkanı Aziz Karamehmetoğlu, İş insanı Abdurrahim Albayrak'ın katılımı halkın tepkisine neden oldu.

Açılış sırasında, bir vatandaş İsrail'in Filistin, Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarına tepki göstererek Burger King’in İsrail’e dolaylı yoldan destek verdiğini iddia etti. "Filistin halkı katledilirken bu firmanın açılışını yapmak, katliamlara destek vermektir" diyerek tepkisini dile getiren vatandaş, açılışa katılan bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Tekme ve tokatlarla darp edilen protestocu, olay yerinden kaçarak bir aracın yardımıyla uzaklaştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.