Burger King açılışına AKP'den destek: Protestolar gerçekleşti

Rize Merkez Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir AVM’deki Burger King şubesinin açılışına, Eski Rize Milletvekili Ahmet Kabil, 3 AK Partili belediye başkanı, Ticaret Odası Başkanı Aziz Karamehmetoğlu İş adamı Abdurrahim Albayrak'ın katılımı halkın tepkisine neden oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Burger King açılışına AKP'den destek: Protestolar gerçekleşti
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Rize Merkez Çarşı Mahallesi'nde bulunan bir AVM’deki Burger King şubesinin açılışına, Eski Rize Milletvekili Ahmet Kabil, 3 AK Partili belediye başkanı, Ticaret Odası Başkanı Aziz Karamehmetoğlu, İş insanı Abdurrahim Albayrak'ın katılımı halkın tepkisine neden oldu.

Burger King açılışına AKP'den destek: Protestolar gerçekleşti - Resim : 1

Açılış sırasında, bir vatandaş İsrail'in Filistin, Lübnan ve İran’a yönelik saldırılarına tepki göstererek Burger King’in İsrail’e dolaylı yoldan destek verdiğini iddia etti. "Filistin halkı katledilirken bu firmanın açılışını yapmak, katliamlara destek vermektir" diyerek tepkisini dile getiren vatandaş, açılışa katılan bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Burger King açılışına AKP'den destek: Protestolar gerçekleşti - Resim : 2

Tekme ve tokatlarla darp edilen protestocu, olay yerinden kaçarak bir aracın yardımıyla uzaklaştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.

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