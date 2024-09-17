Manisa'da şiddetli deprem! Depremin büyüklüğü açıklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken ayrıntılarla ilgili Kandilli Rasathanesinden açıklama yapıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Manisa'da şiddetli deprem! Depremin büyüklüğü açıklandı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen şiddetli depreme ilişkin açıklama Kandilli Rasathanesi tarafından yapıldı.

Kandilli Rasathanesinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.22'de merkez üssü Akhisar olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK'TEN AÇIKLAMA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, merkez üssü Akhisar olan 4,0 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Zeyrek, "Akhisar'da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuz halindeyiz." dedi.

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