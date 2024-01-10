Mansur Yavaş Adaylıktan Çekiliyor Mu?

Saygı Öztürk, Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun önerilmesine Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın itiraz ettiği ve bu nedenle kriz yaşandığını iddia etti.

Gazeteci yazar Saygı Öztürk, Sözcü TV'de yaptığı açıklamalarda CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığıyla ilgili bir kriz yaşandığı bilgisini verdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, Ankara'nın Etimesgut ilçesinden Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesine karşı çıktığını belirten Öztürk, "Mansur Bey’in bu gelişmeler üzerine kesin bir tavır ortaya koyup bu durumda kendisinin de aday olmayabileceğini ifade ettiğini öğrendik" dedi.

Yavaş'ın, Etimesgut için istediği ismin aday gösterilmemesinin kriz yarattığını ifade eden Saygı Öztürk şunları söyledi:

- Mansur Bey'in en yakın çalışma arkadaşlarından biri İYİ Parti’nin Ankara’daki İl Başkanlığı’nın kurucularından, aynı zamanda Genel İdare Kurulu üyesi Mesut Özarslan kısa bir süre önce partisinden istifa etti. İstifasının gerekçesi de Mansur Bey'in Ankara’da desteklenmemesi, partinin ayrı bir aday çıkaracağı. Özarslan belediyeyle, Mansur Bey ile iyi ilişkileri olan biri. Özarslan’ın aday gösterilmemesiyle onun yerine çok ilginç bir isim, sanat dünyamızın değerli isimlerinden Erdal Beşikçioğlu’nun MYK’da aday gösterilmesi önerildi. Erdal Beşikçioğlu’nun Etimesgut’tan aday gösterilme girişimine karşı Mansur Bey'in kesin olarak tavrını ortaya koyup, bu durumda aday olmayacağını ifade ettiği öne sürüldü. Bu durumu araştırdığımızda gelişmelerin aynen böyle yaşandığını öğrendik.

Özgür Özel’den Erdal Beşikçioğlu Açıklaması: Mansur Yavaş’ın Bayağı Hoşuna Gitmişti

CHP’de Erdal Beşikçioğlu‘nun Etimesgut’tan aday gösterilmesine Mansur Yavaş’ın karşı çıktığı iddiası Özgür Özel’e soruldu. Özel “Beşikçioğlu’nun adaylığı fikrini Mansur Yavaş’la ilk paylaştığımda hoşuna gitmişti, yine gider…” dedi.