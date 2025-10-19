Mansur Yavaş’tan KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı Erhürman’a tebrik mesajı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman’ın yeni cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman seçimleri önde tamamlayarak yeni cumhurbaşkanı oldu.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden Tufan Erhürman’a tebrik mesajı gönderdi.

Yavaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak göreve seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum.

Seçim süreciyle birlikte, Kıbrıs Türk halkı bir kez daha demokratik olgunluğunu ve iradesine sahip çıkma kararlılığını göstermiştir. Bu vesileyle, sandıklarda yarışan tüm adayları ve bu sürece katkı sunan herkesi de kutluyorum.

Halkıyla, kurumlarıyla, toprağıyla ve egemenliğiyle KKTC, bağımsız bir Türk devletidir. Bizler dün olduğu gibi bugün de, yarın da kardeş ülkemiz KKTC’nin yanında olmaya devam edeceğiz." 

kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti Mansur Yavaş
