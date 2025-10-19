Hatay'da feci kaza! Yolcu minibüsü traktöre çarptı: 15 yaralı!

Hatay’ın Reyhanlı-Antakya yolu Beşaslan Mahallesi mevkisinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında seyir halindeki bir yolcu minibüsü, aynı istikamette ilerleyen bir traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüste bulunan yolcular büyük panik yaşarken, araçta bulunan 15 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüs içinde sıkışan 3 yolcuyu uzun süren çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkardı.

Yetkililer, kazada yaralanan 15 kişiden birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.