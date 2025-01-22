Mardin'de dehşet! İntiharını engellemeye çalışan annesini kazara vurdu!

Mardin'de intiharına engel olmak isteyen annesini kazara vurup kendisini de göğsünden yaraladı.

Derik ilçesinde tabancayla intihara kalkışan H.P. (33), kendisini engellemeye çalışan annesi N.P.’yi (64) kazara kolundan yaraladıktan sonra aynı silahla göğsüne ateş ederek kendini vurdu. Tedaviye alınan anne- oğuldan H.P.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, öğleden sonra Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Annesiyle aynı evde yaşayan H.P., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tabancayla intihar etmeye kalkıştı. H.P.’nin silahı kafasına doğrulttuğunu gören annesi N.P., müdahale ederek önlemek istedi. Bu sırada tabanca ateş alınca N.P. kolundan vuruldu. Bunun üzerine H.P. tabancayı bu kez göğsüne doğrultarak ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne, oğul ilk müdahalenin ardından Derik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. N.P. burada tedaviye alınırken, hayati tehlikesi bulunan oğlu H.P., Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. H.P.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.