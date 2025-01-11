Mardin’de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Kızıltepe’de kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, yaralı 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mardin’de feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
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Mardin’in Kızıltepe ilçesi Dikmen Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 31 KDP 15 plakalı hafif ticari araç, Ceylanpınar yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Şemse Karagöz (53), Selman Kılınç (40), D.K. (32), N.K. (20), G.K. (13) ve F.K. (13) kazada yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Ancak Şemse Karagöz ve Selman Kılınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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